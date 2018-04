Daniel Brühl als Serienstar?

Anzeige

New York City, 1896: Wir befinden uns mitten im sogenannten „Vergoldeten Zeitalter“. Gemeint ist damit eine Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs in den USA, in der Männer wie Rockefeller immer reicher und reicher wurden und Millionen Immigranten aus Europa in den Staaten ihr Glück versuchten. Während die eine Hälfte der Gesellschaft im „Gilded Age“, der Begriff wurde von Autor Mark Twain geprägt, ihren neugewonnen Reichtum zelebrierte, siechte die andere Hälfte vor allem in den dreckigen Slums von New York vor sich hin. New York war eine Stadt der Widersprüche. Und genau diese Widersprüche stehen im Zentrum der opulenten Thrillerserie „Die Einkreisung“, die ab 19. April auf Netflix zu sehen ist.

Nichts für schwache Nerven

Gleich vorweg: „Die Einkreisung“ ist nichts für schwache Mägen. Wer eine Aversion gegen allzu deutliche Aufnahmen von verstümmelten Leichen hegt, wird kein Fan der zehn Episoden werden, denn der Zuschauer folgt Dr. Laszlo Kreizler (Daniel Brühl) durch New York auf der Suche nach einem psychisch gestörten Serienkiller. Immer wieder werden dessen Opfer in schaurig schönen Bildern gezeigt. Dr. Laszlo Kreizler sagt gar zu seinem Kollegen, dem Zeitungsillustrator John Moore (Luke Evans), dass dessen Zeichnung eines toten Jungen wertlos sei, denn er habe diesen nicht originalgetreu, sondern wie einen heiligen Märtyrer in einem Renaissance-Gemälde dargestellt. Man hat hier also einmal mehr eine Serie, die das Eklige visuell ansprechend inszeniert. Neu ist das nicht, „Hannibal“ oder „American Gods“ haben vorgemacht, wie das funktionieren kann.

In der Post-„Game of Thrones“-Ära dümpelt die Produktion, die im Englischen „The Alienist“ (veraltet, auf Deutsch: „Irrenarzt“) heißt, eher im Bereich des Gewöhnlichen umher. Die Story des Doktors, der versucht, einen brutalen Kindsmörder zu fassen, ist zwar spannend, doch auch recht simpel.