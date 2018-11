Darsteller gesucht

Was wäre ein Gottesdienst an Heiligabend ohne Krippenspiel? So werden in der Stadtkirche Mitspieler sowohl für den Gottesdienst am 24. Dezember, um 15 Uhr als auch um 17 Uhr gesucht.

Die Proben finden ab dem 26. November jeweils montags 16 Uhr bis circa 16.45 Uhr für den Familiengottesdienst am 24. Dezember, um 15 Uhr und 16.45 bis 17.30 Uhr für die Christvesper an Heiligabend um 17 Uhr in der Stadtkirche/Johannisgemeinde statt.

Die Generalprobe findet am Samstag, 22. Dezember, von 10 bis 12 Uhr für beide Gruppen statt. Bei Rückfragen bitte an Gemeindediakonin Monika Preiß wenden. E-Mail: monika.preiss@kblw.de

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018