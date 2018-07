Das Auto richtig abmelden

Anzeige

Frankfurt.Es gibt mehrere Wege, sein Auto abzumelden: online, vor Ort in einer Zulassungsstelle oder bei den Bürgerämtern. Über das Netz geht es nur bei Autos, die nach Januar 2015 zugelassen worden sind. „Nur dann hat es ein Kennzeichen mit verdeckten Sicherheitscodes unter den Stempelplaketten“, sagt Thomas Kramer vom ADAC Hessen-Thüringen. Der Code steht auch auf der Zulassungsbescheinigung Teil I. Zusätzlich erforderlich: ein neuer Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion zur Identifizierung.

„Der klassische Weg zur Zulassungsstelle ist nach wie vor der beste“, meint Florian Cichon, Geschäftsführer vom TÜV Rheinland Plus in Köln. Seine Firma übernimmt beispielsweise für Autohändler das Um-, An- und Abmelden von Fahrzeugen. Dort benötigen Abmeldewillige Zulassungsbescheinigungen, Kennzeichen und Ausweis. Die Gebühren für die reine Abmeldung liegen Cichon zufolge deutschlandweit zwischen 7,50 und 7,80 Euro. Die Zulassungsstelle informiert automatisch die Versicherung und das Hauptzollamt.

Privatverkauf komplizierter

Etwas komplizierter ist der Privatverkauf. Denn laut Fahrzeug-Zulassungsverordnung muss man den Halterwechsel schnellstmöglich der Zulassungsstelle mitteilen. „Damit wird das Auto aber nicht automatisch abgemeldet“, sagt Matthias Tang, Sprecher der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin. „Die Zulassungsbehörde kann die Zulassung zwar beenden, das wird aber nicht sofort gemacht.“ Der neue Halter müsse vorher kontaktiert werden. „Grundsätzlich ist ein Fahrzeughalter auf der sicheren Seite, wenn er das Auto selbst abmeldet“, sagt ADAC-Mann Kramer. So hat aber ein Interessent in der Regel keine Möglichkeit, das Auto Probe zu fahren.