Das blinde Verständnis von zwei Schwestern

„Was mich auf dieser Welt betrübt“ hat Dietrich Buxtehude, einer der großen Organisten seiner Zeit im 17. Jahrhundert, als Arie zur Begleitung von zwei Violinen und Orgel komponiert. Ayako spielte die zweite Geige und zeigte zusammen mit ihrer Schwester ein geradezu blindes Verständnis, ein Verschmelzen tiefschürfender Empfindungen, die das Diesseits und Jenseits bei Buxtehude musikalisch korrespondieren lassen.

Auch dieses Konzert in der Reihe „Organum et Cantum“ war ein außergewöhnliches, dem Emmy Abo mit ihrem warmen Sopran und natürlich auch Prof. Leo Krämer als leidenschaftlicher Organist ihren Stempel aufdrückten. Als Spezialist für Kompositionen von Felix Mendelssohn Bartholdy spielte er die Sonate Nr. 3 A-Dur, die auf dem Luther-Choral „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ basiert. Bei Georg Philipp Telemanns „Ich befehl an meinem Ende“ aus der Lukaspassion verbreitete sich der Schmerz der Kreuzigung im Kirchenraum und wurde von glockenartigen Registern der Orgel schon mit einem Hauch Himmlischem und einer Vorahnung von Auferstehung verknüpft.

Dass Krämer am Ende bei einer Improvisation zu „O Haupt voll Blut und Wunden“ noch einmal in die Vollen ging und fast schon surreale, modernere Klangfarben und Rhythmen in das bekannte Kirchenlied einflocht, gefiel nicht allen Konzertbesuchern. Einige traten schon etwas früher den Heimweg an.

Verbunden war das Konzert auch wieder mit einer Benefizaktion. Es wird eine Spende für Kinder geben, die im Nordosten Japans in der Folge von Fukushima in Notunterkünften leben müssen. dra

