Das Design geschärft

Frankfurt.Der neue Kia Ceed kommt in diesem Monat in den Handel und soll mindestens 15 990 Euro kosten. Beim Generationswechsel hat Kia das Design überarbeitet und die Proportionen etwas knackiger gestaltet. An der Länge des Kompakten ändert sich mit 4,31 Metern aber nichts. Weil jedoch der Radstand und der hintere Überhang gewachsen sind, bietet der Ceed mehr Platz auf der Rückbank und im Kofferraum. Er fasst nun 395 Liter. Den Antrieb übernehmen drei Benziner und zwei Diesel, von denen einige neu sind: Die Ottofraktion leistet 100, 120 PS und 140 PS. Die Diesel kommen auf 114 oder 136 PS.

Die Verbrauchswerte liegen bei 3,8 Litern Diesel bis 5,8 Litern Benzin (CO2-Ausstoß 99 bis 135 g/km). Zum Teil gegen Aufpreis gibt es nun unter anderem LED-Scheinwerfer, eine Frontscheibenheizung und einen Stauassistenten, der den Fahrer auf der Autobahn bis Tempo 130 bei der Spurführung, beim Beschleunigen und Bremsen unterstützt. Starten wird der Ceed als Fünftürer mit schrägem Heck. Zum Jahresende wollen die Koreaner dann auch wieder einen Kombi (Sportswagon) bringen.