Das Erfolgsrezept sind Filme, die vor allem Frauen ansprechen

An einen ähnlich trockenen und warmen Kino-Open-Air-Sommer kann sich Alfred Speiser nicht erinnern. Seit 1986 steht sein Name in Weinheim für „Stars unterm Sternenhimmel“. Doch allzu oft versperrten dicke Regenwolken den Blick oder sorgten herbstliche Temperaturen dafür, dass nur wirklich hart gesottene Filmfilms im Freien ausharrten – dick eingemummelt in Decken und gefütterte Regenjacken.

„2018 ist das beste Wetter, das wir je hatten“, sagte Speiser am Montag im Gespräch mit unserer Lokalredaktion und bezog dies nicht nur auf die am Freitag gestartete Filmreihe im Sparkassen-Atrium, sondern auch auf das vergangene Open-Air-Spektakel im „Geheimen Garten“ der Wachenburg, bei dem er nur zweimal in den Keller der Burg umziehen musste.

Lockte am Freitag „Jurassic World 2“ noch relativ wenige Zuschauer zum Auftakt ins Sparkassen-Atrium, so sorgte am Samstag „Mamma Mia 2“ mit gut 200 Besuchern für ein ausverkauftes Auditorium. Aber auch der Film „Die Verlegerin“ – mit Meryl Streep und Tom Hanks in den Hauptrollen – sorgte für einen guten Besuch mit rund 130 Gästen, berichtete Speiser.

Morgen „Sauerkrautkoma“

Eine ähnlich gute Resonanz erwartete er für den Film „Ocean’s Eight“, der am Montagabend über die Leinwand flimmerte. Speisers Erfolgsrezept bei der Filmauswahl ist übrigens ganz einfach: „Ich suche immer Filme aus, die vor allem Frauen ansprechen. Die bringen die Männer dann einfach mit“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Deshalb ist er sich auch ziemlich sicher, welcher Film in den nächsten Tagen das größte Interesse wecken wird: „Sauerkrautkoma“ – der neue Film mit dem bayerischen Kultkommissar Franz Eberhofer. „Wer da sicher sein will, dass er Karten bekommt, sollte unbedingt vorher telefonisch im Modernen Theater unter 06201/62155 reservieren“, empfiehlt er. Bis 20 Uhr können die reservierten Karten dann an der Abendkasse abgeholt werden. Dass Speiser dort selbst Platz nehmen wird, ist für ihn Ehrensache. Denn die Open-Airs sieht er vor allem als Imagewerbung für seine Kinos – neben dem Modernen Theater betreibt er neuerdings ja auch das Programmkino Brennnessel in Hemsbach.

Das Kino-Open-Air in Weinheim läuft noch bis zum kommenden Sonntag. Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr, Filmbeginn gegen 20.30 Uhr. Im Vorprogramm wird der Kurzfilm „Garden of Others“ gezeigt.

Mittwoch, 22. August: „Loving Vincent“: Eine Detektivgeschichte soll mit ausgeklügelter Animationstechnik wie ein Gemälde von Vincent van Gogh aussehen. Ein visuelles Erlebnis.

Donnerstag, 23. August: „Sauerkrautkoma“: Neueste Folge um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Kultfilm aus Bayern.

Freitag, 24. August: „Der Buchladen der Florence Green“: Geschichte einer jungen Witwe, die mit ihrem Buchladen die spießige Borniertheit einer englischen Kleinstadt aufmischt.

Samstag, 25. August: „Deadpool 2“: Zusammengewürfelte Crew von Superhelden tritt gegen den Oberschurken Cable (Josh Brolin) an.

Sonntag, 26. August: „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“: Realverfilmung von Michael Endes Kinderbuchklassiker für die ganze Familie. pro

Info: Weitere Infos im Internet: www.kinoweinheim.de

