Das erste Viertel der Großbaustelle ist überstanden

Seit dem 8. Oktober laufen die Arbeiten auf der Weinheimer Großbaustelle Mannheimer Straße/Postknoten/B 3. Zehn Wochen sind damit vorüber. Ein Viertel der Bauzeit wäre damit geschafft. Wenn alles nach Plan läuft, dann müssen sich die Verkehrsteilnehmer noch 30 Wochen in Geduld üben.

Für die nächste Bauphase wird in dieser Woche wieder einmal die Verkehrsführung durch die Baustelle in der Mannheimer Straße geändert. Wie die Rhein Neckar Verkehr (RNV) mitteilt, sei dazu eine vorübergehende Vollsperrung der Fahrbahn erforderlich. Um den Individualverkehr nicht noch zusätzlich zu beeinträchtigen, werde man diese Maßnahme in der Nacht von Montag, 17. Dezember, auf Dienstag, 18. Dezember, in der Zeit von 22 bis 5 Uhr durchführen.

Die Umleitung für den Autoverkehr in dieser Zeit erfolgt über die Weststraße, Viernheimer Straße, Händelstraße, Wormser Straße und umgekehrt. Der Anliegerverkehr bleibt bis zur Baustelle frei. Ebenso wird der Schienenersatzverkehr auf der bekannten Route fahren.

Aber was kosten die gesamten Bauarbeiten eigentlich? Zwar gab es dazu in der Vergangenheit immer wieder auch Kostenangaben zu den verschiedenen Maßnahmen, aber es fehlte ein Gesamtüberblick, der auch die verschiedenen Zuschüsse berücksichtigt. Nachfolgend eine Übersicht.

Verlegung OEG-Haltestelle Luisenstraße (Hauptbahnhof) inklusive Rampe zum ZOB: Baukosten 4,8 Millionen Euro; hinzu kommen 0,5 Millionen Euro für den Schienenersatzverkehr; das ergibt Gesamtkosten in Höhe von 5,3 Millionen Euro. Davon übernimmt der Bund rund 3,3 Millionen Euro und der Rhein-Neckar-Kreis 1,0 Millionen Euro. Die Stadt Weinheim beteiligt sich ebenfalls mit 1,0 Millionen Euro.

Sanierung der OEG-Brücke: Gesamtkosten 1,5 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land Baden-Württemberg 0,5 Millionen Euro. Damit verbleiben bei der Stadt Kosten in Höhe von 1,0 Millionen Euro.

Gleiserneuerung Mannheimer Straße: Die Gesamtkosten betragen 4,9 Millionen Euro. Davon übernimmt das Land 2,3 Millionen Euro; den Rest (2,6 Millionen Euro) bezahlt die RNV.

Straßen- und Kanalbau in der Mannheimer Straße: Dieser schlägt mit einer Million Euro zu Buche, die komplett von der Stadt zu finanzieren sind.

Summe: Addiert man diese Zahlen, dann ergeben sich Gesamtkosten von 12,7 Millionen Euro.

Die Kostenverteilung: Davon zahlt der Bund 3,3 Millionen Euro, das Land 2,8 Millionen Euro, der Rhein-Neckar-Kreis eine Million Euro, das Verkehrsunternehmen RNV 2,6 Millionen Euro und die Stadt Weinheim drei Millionen Euro.

