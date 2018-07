Das Glück ist hier am Pfänder schon ganz nah

Anzeige

Lochau/Bregenz.Am besten fahren Sie an der Abfahrt Lindau von der Autobahn herunter oder reisen über die Panoramastrecke am Bodensee entlang an, dann sparen Sie sich für die zwei Kilometer das österreichische Autobahn-Pickerl und können im Lindauer Hafen mit Blick auf Leuchtturm, Löwe, Pfänder und Alpen die ein -und ausfahrenden Schiffe beobachten und einen ersten leckeren Drink nehmen. Und Sie erleben live, was Sie künftig nur noch im Weitblick von oben sehen werden. Denn das Ziel liegt ganz nah, gleich nach der Grenze in Lochau zweigt die Pfänderstraße ab und führt Serpentine für Serpentine hinauf an Bauernhöfen und Ferienseidlungen vorbei. Und wenn Sie denken, dass Sie die Abfahrt zum Ziel verpasst haben, dann taucht der Fritsch am Berg auf, ein moderner, rechteckiger Zweckbau, mit Holzschindeln verkleidet.

Was mit einer Ferienpension anfing, Stück für Stück vergrößert wurde, hatte seine Grenzen erreicht – die Familie Fritsch musste sich entscheiden: Es wurde der große Wurf. Franz als Küchenchef, Thomas als Direktor, Beate als Servicechefin und Thomas’ Frau Diana als Spa-Leiterin. Das 2014 eröffnete Mental Spa-Resort atmet frei, alles ist großzügig und neu, nichts musste in alten Mauern mühselig vergrößert und angebaut werden, wie man das bei Familienbetrieben so oft hat.

Sommer am Bodensee macht Laune: Entlang der Bregenzer Hafenpromenade schlendern, Radtouren am Seeufer oder eine Schiffstour machen, die feurige „Carmen“-Inszenierung auf der Bregenzer Seebühne erleben, die gerade Premiere feierte, das Ganze umgeben von Weinbergen und Obstplantagen. Von Genussalmen und Schnapsbrennern wie Prinz in Lochau. Und das alles mit diesem unschlagbaren Blick von allen Zimmern aus in die Alpen oder auf den Bodensee. Schon gar beim Fünf-Gänge-Menü am Abend durch die Panorama-Fenster oder bei gutem Wetter auf der windgeschützten Terrasse mit Sonnenuntergang und allen Schikanen. Besser geht’s kaum.