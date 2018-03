Das Los entscheidet

Anzeige

Normalerweise ist es an einem Samstagmorgen um 9 Uhr relativ ruhig vor dem Weinheimer Rathaus. Die Mitarbeiter sind im verdienten Wochenende, die Hochzeitspaare kommen erst später, um sich das Jawort zu geben. Doch am vergangenen Samstag war das anders. Denn es war der 10. März, exakt drei Monate vor der Oberbürgermeisterwahl und damit der Beginn der Bewerbungsfrist.

Kurz vor 9 Uhr trafen gleich zwei Kandidaten ein. Manuel Just (parteilos) und Simon Pflästerer (Weinheimer Liste) hatten beide einen Din-A4-Umschlag in der Hand und steuerten zielsicher auf den Briefkasten zu. „Nein, wir haben uns nicht hier verabredet“, beteuerten beide und mussten trotzdem schmunzeln, dass es ausgerechnet am Rathaus-Briefkasten zum ersten direkten Aufeinandertreffen im Wahlkampf kam. Aber beide hatten offensichtlich die einschlägigen Verordnungen der Kommunalwahlordnung genau gelesen, wonach der Eingang einer Bewerbung über die Reihenfolge der Namen auf dem Stimmzettel entscheidet.

Damit es kein Hauen und Stechen vor dem Briefkasten im Kampf um die „Nummer 1“ gibt, hat der Gesetzgeber allerdings in Paragraf 20, Absatz 1, der Kommunalwahlordnung weise vorgesorgt: „Bewerbungen, die am ersten Tag der Einreichungsfrist (...) bis zum nächsten Werktag jeweils vor 7.30 Uhr eingegangen sind, gelten als zum gleichen frühesten Zeitpunkt eingegangen.“ So konnten sich Just und Pflästerer also ganz entspannt auf ihr Losglück verlassen. Denn in Absatz 6 steht: „Sind Bewerbungen gleichzeitig eingegangen, entscheidet über ihre Reihenfolge das Los.“