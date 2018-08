Das moderne Geschäft entsteht in Rekordzeit

„Eigentlich“, sagt Jürgen Gieße, „war es bei Baubeginn ein aberwitziges Unterfangen. Wir haben im Mai angefangen und wussten, dass wir Mitte August eröffnen wollen. Keiner hat richtig daran geglaubt, dass die Verkaufsräume rechtzeitig fertig werden.“ Es hat geklappt.

Gieße hatte sich entschlossen, das Haus seiner Schwiegereltern in Schwetzingen nach den eigenen Bedürfnissen umzugestalten.

Dem Chef sind Anspannung und Stress speziell der letzten Tage anzumerken. Parallel zu den Arbeiten in der Kurfürstenstraße 6 mussten ja auch noch Räumlichkeiten in Oftersheim zum vergangenen Samstag geräumt werden. Aber dennoch ist er erleichtert. Morgen früh um 7 Uhr wird das neue Schwetzinger Ladengeschäft zum ersten Mal für Kunden öffnen, heute Abend gibt es für die am Bau beteiligten Handwerker und Dienstleister sowie für Ehrengäste einen kleinen Umtrunk.

Sensationelle Leistung

„Absolut geflasht“ sei er von der Art, wie die Verwandlung des ehemaligen Friseursalons in eine moderne Metzgerei mit angeschlossenem Imbiss in Rekordzeit über die Bühne ging. „Die Stadt, die Gewerke – alles hat prima geklappt. Das ist schon sensationell. Dass man das in dieser Zeit so auf den Punkt bringt – das kann nur das Handwerk leisten“, freut sich Gieße.

„Die Gewerke haben mit gegenseitiger Hochachtung Hand in Hand gearbeitet.“

Noch sind die Punkte auf der Liste, die es zu erledigen gilt, längst nicht alle abgearbeitet. „Das gibt heute Abend eine Punktlandung“, ist sich der Bauherr sicher, „bestimmt stehen die ersten Gäste schon draußen, wenn hier drin noch die letzten Fugen ausgespritzt werden.“

Klar strukturiert präsentiert sich der große Verkaufsraum mit zwei Eingängen. Der eine führt direkt zur warmen Theke, dem Imbissbereich. „Hier gibt’s schon ab 7 Uhr Frühstück. Kaffee zum Mitnehmen und natürlich belegte Brötchen – gute Qualität zum vernünftigen Preis, wertige Produkte für einen guten Start in den Tag. Für Schüler, für Handwerker und für alle anderen Kunden“, erklärt Jürgen Gieße.

Zur Mittagszeit wird das Angebot dann ergänzt durch ein täglich wechselndes Gericht, aber auch durch Fast-Food-Klassiker, die von montags bis freitags auf der Karte stehen: Pulled Pork Burger, Currywurst mit Pommes frites oder Wurstsalat – ausnahmslos in bewährt hoher Gieße-Qualität.

„Wir stellen alles von Anfang bis zum Ende her“, das ist dem erfahrenen Metzgermeister, der seinen Beruf mit Leidenschaft und Liebe ausübt, sehr wichtig. „Die Wurstproduktion bleibt zwar in Brühl, aber das Schwetzinger Geschäft verfügt über eine schöne, geräumige und moderne Küche. Hier können meine Mitarbeiter alles frisch zubereiten.“

Grillkurse im Außenbereich

Im neu gestalteten Außenbereich werden Grillkurse stattfinden. „Wir wollen unseren Kunden ein Rundum-Programm über den bloßen Verkauf von Wurst und Fleisch hinaus anbieten. Wir möchten sie bis zur Zubereitung beraten.“

Seit über 20 Jahren vertraut er auf Bioland-zertifiziertes Rindfleisch, das Schwein kommt aus Schwäbisch-Hällischer Aufzucht – und vom Bauer Beisel aus Wieblingen, „weil ich der Auffassung bin, dass man die Landwirtschaft in der Region stärken muss“. Deshalb bezieht er auch Bio-Eier von der Familie Engel aus Hüffenhardt und Freiland-Eier von Ehrler aus dem Pfaffengrund.

„Unser Geflügel-Lieferant Dangel von der Schwäbischen Alb verzichtet – wie übrigens alle meine Zulieferer – auf Antibiotika und Wachstumsförderer. Darauf lege ich großen Wert“, betont Gieße. „Die Tiere haben immer ausreichend Auslauf und werden nur sehr langsam gemästet.“ Mit der Geschäftseröffnung in Schwetzingen will er das Sortiment durch Kikok-Hähnchen und Produkten von Label Rouge ergänzen. Von den Jagdpächtern und Jägern aus der Region, dem Odenwald und dem Schwarzwald kommt das Wild in seinem Verkauf.

Die Arbeiten in der Kurfürstenstraße biegen langsam auf die Zielgerade ein. „Aber wenn ich mich hier umblicke, weiß ich, dass sich die Anstrengungen lohnen. Wir haben hier in Schwetzingen eine schöne Verkaufsstätte geschaffen, genauso wie wir uns das vorgestellt haben. Hier können wir unsere Qualitätsprodukte in einer schönen Atmosphäre anbieten“, sagt Jürgen Gieße stolz.

az

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 22.08.2018