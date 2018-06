Das Vergangene bleibt gegenwärtig

Anzeige

Der Roman „Imani“ ist der Auftakt einer Romantrilogie Coutos über die Zeit vor und während der Kolonisierung des südlichen Afrika, und damit ist dieses Buch nicht nur fiktional, sondern ruft auch dokumentierend einen Abschnitt der europäisch-afrikanischen Geschichte ins Bewusstsein, der hier wie dort kaum noch lebendig ist – geschrieben aus der Perspektive derjenigen, die in dem imperialen Machtkampf unterworfen werden und untergehen und dabei doch ein menschliches Antlitz und Würde und Achtung wiedergewinnen.

Spuren des Kolonialismus

Couto hat für „Imani“ Fakten recherchiert und Legenden gesammelt und macht mit seinem Buch Geschichte so lebendig, als wären die vergangenen Jahrzehnte gegenwärtig. Für den Mosambikaner Couto sind sie das auch, denn der Ablauf der Zeiten, wie er in Europa gilt, ist in seiner Heimat wenig relevant: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft überlagern im dortigen Denken einander, und das eine ist ohne das andere nicht vorstellbar. Und so ist „Imani“ nicht allein ein historischer Roman, sondern vielmehr ein Buch über die Spuren und Spätfolgen des Kolonialismus im Mosambik von heute.

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.06.2018