Das Ziel ist eine Gedenktafel

Die 1850 Fremdarbeiter, die zwischen 1940 und 1945 bei Freudenberg arbeiteten, kamen aus Belgien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Polen und der UdSSR. Insgesamt seien schätzungsweise 4000 Zwangsarbeiter in Weinheimer Industrieunternehmen, aber auch in der Landwirtschaft eingesetzt gewesen. „Schon 1941 wäre die Industrie in Weinheim ohne sie zusammengebrochen“, sagte Knapp in seinem Vortrag.

Das Grabfeld von 14 Zwangsarbeitern am äußersten Rand des Weinheimer Hauptfriedhofs führt ein weitgehend unbekanntes Dasein. Pfarrer i. R. Robert Schmekal erinnerte im November 2015 durch eine Kranzniederlegung an das Schicksal dieser Menschen. Schülerinnen des Neigungskurses Geschichte am Werner-Heisenberg-Gymnasium haben unter der Leitung ihres Lehrers Konrad Fink und mit Unterstützung von Stadtarchivarin Andrea Rößler die Thematik bearbeitet und inzwischen den Text über die Geschichte der Zwangsarbeiter in Weinheim für eine Tafel erstellt, die bei dem Gräberfeld aufgestellt werden soll.

Auch der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge beteiligt sich an dem Vorhaben, heißt es dazu in einem Text der Bürgerstiftung. dra

