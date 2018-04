Das Zimmer draußen herrichten

Anzeige

Der Balkon kann mit dem beginnenden Frühling mehr als nur etwas für das Auge sein, sondern auch etwas für den Gaumen bieten. Zum Beispiel als Grill-Küche oder Gemüsegarten, rät Landschaftsarchitekt und Buchautor Martin Staffler. Eine paar Ideen, den Balkon zu nutzen:

Wohnzimmer

Sitzmöbel auf dem Balkon? Wenn genug Platz ist und der Balkon das Gewicht aushält, sei das kein Problem, sagt die Wohnberaterin Katharina Semling. „Die Möbel und Bezüge müssen jedoch für den Outdoor-Gebrauch geeignet sein und auch Regen vertragen, damit man sie nicht dauernd wegräumen muss.“ Auf den Möbeln muss man vor allem sehr bequem sitzen können. „Bei Sofas ist ein leicht schräger Winkel der Rückenlehne angenehm“, erklärt Semling. Gegen rutschende Polster helfen untergenähte Klettbänder.

Für eine gemütliche Atmosphäre an lauen Abenden sorgen Kerzen in Gläsern, Lichterketten und Stehlampen. Für mehr Privatsphäre ist ein Sichtschutz von Vorteil. „Hohe Stauden machen den Balkon von außen weniger einsehbar. So kann man sich wunderbar einigeln“, sagt Staffler. Neben Bambus und anderen Gräsern bieten sich dafür auch Säulenobst und Feuerbohnen an: Sie blühen nicht nur schön, sondern lassen sich auch noch beernten.