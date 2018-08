Dem Offensivspiel mehr Schwung verleihen

Anzeige

Der TSV Hohebach belegte in der letzten Runde sechs Punkte hinter Relegationsteilnehmer SV Wachbach II den dritten Platz. Das Trainerduo Marcel Feuchtmüller und Christian Wahl hat nach zwei Jahren seine Zelte an der Jagst wieder abgebrochen – mit Sebastiano („Sebbi“) Rizza peilt der TSV nun im dritten Anlauf den Wiederaufstieg in die A 3 an.

Nachdem Sie Weikersheim/Schaftersheim in der Bezirksliga und Creglingen in der A 3 trainiert haben, zeichnen Sie nun für den B-Ligisten TSV Hohebach verantwortlich.

Rizza: Meine Erfahrungen mit der B 4 sammelte ich in den 90-er Jahren, als ich zunächst Dörzbach und dann Schäftersheim trainiert habe. Ich habe aber die B 4 immer verfolgt.