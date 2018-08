Den Reifeprozess fortsetzen

Anzeige

Nachdem es in der Saison 16/17 nur zu 32 Punkten gereicht hatte, war die Zielvorgabe von 60 Punkten für 17/18 sehr optimistisch. Dem SV Wachbach II gelang also eine Punktlandung. Was waren die wesentlichen Gründe, Herr Tremmel?

Tremmel: Nachdem wir uns während der Saison 2016/2017 relativ früh von den Zielen verabschieden mussten, die wir uns selbst gesetzt hatten, standen uns zwei Möglichkeiten offen: Erstens: Die Runde so gut wie möglich abzuschließen, oder zweitens die Runde abzuhaken, und stattdessen die damals verbliebenen Spieltage dafür zu nutzen, entscheidende Dinge in unserem System zu ändern, und dies im Wettkampf zu erproben. Wir entschieden uns für Letzteres, was sicherlich bedeutete, dass wir in der damaligen Runde aufgrund der tiefgreifenden Umstellungen auch noch den einen oder anderen Punkt mehr abgeben mussten, auf lange Sicht bin ich jedoch überzeugt, dass uns dieses Handeln den entscheidenden Vorteil gebracht hat. Bei den 60 Punkten blieben wir, da wir der Meinung waren, nur weil es im ersten Anlauf nicht geklappt hat, brauchen wir unsere Ziele nicht nach unten korrigieren.

Zudem waren wir immer überzeugt, dass wir unser Ziel mit unseren Spielern verwirklichen können. Weiter kam hinzu, dass wir mittlerweile davon Abstand genommen haben, keine Spieler der ersten Mannschaft einzusetzen – verbunden mit der verbesserten Personallage bei der Ersten kam uns das natürlich ebenfalls zu Gute.