Den Schulanfängern Sicherheit geben

Schwetzingen/Walldorf.Es ist ein Schreckensszenario: ein Kind verschwindet auf dem Schulweg. Viele Fälle könnten verhindert werden, wenn das Kind in der Lage wäre, eine bedrohliche Situation zu erkennen. Im Training „SeSiSta – Selbstbewusst. Sicher. Stark“ lernen Kinder, in unbehaglichen Situationen richtig und selbstbewusst zu reagieren. Ein wichtiger Teil des Lernens, denn Kinder erleben in den behüteten Jahren des Kindergartens in der Regel ein harmonisches Umfeld. So ist es erforderlich, nun die Sinne zu schärfen und das Verhalten in bedrohlichen, unübersichtlichen Situationen zu trainieren.

Die Erzieher und die Eltern der Kindertagesstätte St. Marien in St. Leon-Rot haben das erkannt. In jedem Jahr erhalten die Schulanfänger in ihren letzten Monaten im Kindergarten eine Ausbildung durch professionelle Trainer. Da hierfür keine Mittel zur Verfügung gestellt werden und die Eltern nur teilweise eintreten können, fördert der Rotary Club Schwetzingen-Walldorf dieses Training mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro. Leiterin Ulrike Lechnauer-Müller dankt Rotary-Präsident Präsident Ralph Salomon. zg