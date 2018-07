Den Wert fair bestimmen

Anzeige

Bei diesen zwei Kategorien handelt es sich um klassische Eigennutzer-Modelle. Der Käufer beurteilt die Immobilie vorrangig nach seinem für ihn subjektiven Wert. Von einer Blase sprechen wir am Immobilienmarkt jedoch erst, wenn die Refinanzierung von Immobilien nicht mehr gewährleistet ist. Deshalb sollte sich jeder Kaufwillige am Markt soweit orientieren, dass er ein Gefühl dafür entwickelt, in welcher Höhe ein Kaufangebot spekulativ ist. Denn, lässt sich ein Kaufwilliger auf einen solchen Aufruf ein – etwa in einem Bieterverfahren – dann wäre auch mit einem Verkehrswertgutachten zur Vorlage bei der Bank eine Finanzierung gegebenenfalls gefährdet, sofern die sachliche Expertise weit vom gezahlten Wert entfernt liegt.

Die Bewertung von Immobilien erfolgt auf Basis von Auswertungen vergangener Kauffälle im gewöhnlichen Geschäftsverkehr. Bieterverfahren und Zwangsversteigerungen gehören nicht zum gewöhnlichen Geschäftsverkehr, weshalb diese Kauffälle in Datenbanken, deren Auswertungen Gutachten zugrunde liegen, außen vor bleiben.

Den Mietmarkt berücksichtigen

Insbesondere wer eine Eigentumswohnung als Anlageobjekt erwerben möchte, ist gut beraten, sachlich zu kalkulieren und den örtlichen Mietmarkt zu kennen. Die Verschärfung der Mietpreisbremse wird diskutiert. Investitionen müssen sich jedoch aus der Miete heraus refinanzieren können. Wird mit einer Rendite von 3,5 Prozent und mehr geworben, so ist zu beachten, dass es sich hierbei um die Nettoanfangsrendite handelt. Diese ist nur zu erzielen, wenn der Kaufpreis aus dem Sparstrumpf beglichen werden kann. Andernfalls sind Kreditkosten zu berücksichtigen. Trotzdem kann sich die Investition in eine Renditeanlage, insbesondere in nachgefragter Lage, weiter langfristig rechnen.

Die Preise für Mehrfamilienhäuser stagnieren bereits seit 2015, was nicht verwundert. Hier handelt es sich um klare Renditeobjekte, deren Käuferklientel fachlich versiert das Kaufpreisangebot an der Refinanzierung durch Mieten orientiert. Diese werden aber an vielen Stellen begrenzt. Ausnahme: Neubauten.

Stellt sich die Frage: Wer benötigt ein Verkehrswert- oder Marktwertgutachten und an wen kann er sich wenden? Wer sich verändern will und Nachfrage nach seiner Immobilie aus den Reihen der Familie oder Nachbarschaft hat, wünscht sich in der Regel, einen für beide Seiten fairen Preis auszuhandeln.

In Betreuungssachen fordert der Gesetzgeber ein qualifiziertes Gutachten. Hier schützt die Gesetzgebung den von Berufsbetreuern oder Angehörigen betreuten Eigentümer, der aufgrund einer medizinisch festgestellten Demenz nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen über sein Immobilieneigentum zu treffen. Das Gericht, das den Betreuerausweis ausstellt, ist angehalten, Zustimmung zum Kaufvertrag zu geben. Die Sachkunde für seine Entscheidung erhält das Gericht über ein Gutachten. So wird das Eigentum des Betreuten davor geschützt, unter Wert den Eigentümer zu wechseln. Zu beauftragen ist das Gutachten vom Betreuer. Es ist ein Baustein in der Abwicklung des Kaufvertrages.

Doch wo liegt der angemessene Verkehrswert einer Immobilie in der heutigen Zeit bei günstigen Zinsen und enger Marktlage in der Rheinschiene? Dies nachvollziehbar darzustellen, darauf hat sich die Zunft eines bestimmten Sachgebiets spezialisiert: Es handelt sich um das Sachgebiet der „Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken“. Qualifizierte Gutachter finden Interessierte über Sachverständigenlisten der Industrie- und Handelskammern und der Architektenkammern.

Woran erkennt der Laie den qualifizierten Sachverständigen? Die Begrifflichkeit ist nicht geschützt. Deshalb vergeben die Industrie- und Handelskammern, sowie die Architektenkammern Rheinland-Pfalz/Saarland/Hessen in einem umfangreichen Prüfungsvorgang, welcher rund 1,5 Jahre dauert, die geschützte Berufsbezeichnung „öffentlich bestellt und vereidigt“ an Berufsgruppen aus dem Fachgebiet der Immobilienwirtschaft. Langjährige Tätigkeit in der Immobilienwirtschaft und eine in der Regel mindestens fünfjährige Praxis in der Gutachter-Tätigkeit sind Voraussetzungen, um für den Bestellungsvorgang zugelassen zu werden. Die Nennung des Sachgebiets gibt den Hinweis, für welches Thema der Sachverständige überdurchschnittliche Sachkunde erworben hat. Weiter ist ein vereidigter Gutachter verpflichtet, die Kammer zu nennen, die im öffentlichen Interesse die Prüfung abgenommen hat und vor der er seine andauernde Sachkunde stetig nachweisen muss.

Fachwissen stetig aktualisieren

Denn der Titel wird nicht auf Lebenszeit vergeben, sondern ist begrenzt auf maximal fünf Jahre. Die Aktualität ist vor einem unabhängigen Prüfungsgremium der Kammern spätestens zum Ablauf der Fünfjahresfrist erneut nachzuweisen. Die Überprüfung der Einhaltung der Fortbildungsverpflichtung erfolgt seitens der Kammern fortlaufend. Wer diesen Weg konsequent einhält, ist an nebenstehendem Zeichen zu erkennen. Das Zeichen wird nur von öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen getragen. Es steht für: überdurchschnittliche Sachkunde, Neutralität, Weisungsfreiheit und die Zusicherung der persönlichen Eignung zur Erstellung eines Gutachtens. Stellt der Suchende fest, dass der erwählte Gutachter zusätzlich Fachreferate oder Buchbeiträge veröffentlicht, kann er darauf bauen, dass umfassendes Fachwissen auch in komplexen Fragestellungen vorhanden ist.

Der lange Weg, dieses umfassende Fachwissen zu erwerben und zu erhalten, schlägt sich auch im Preis nieder. Die Honorierung für seriöse, umfängliche und prüffähige Gutachten bewegt sich für Eigenheime zwischen 1500 und 3000 Euro zuzüglich der Nebenkosten, Mehrwertsteuer und Behördenauslagen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.07.2018