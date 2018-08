Der Aufstieg ist das klare Ziel

Anzeige

Seit dieser Saison ist Manfred Wagner Trainer in seinem Heimatverein SGM Weikersheim/Schäftersheim. Vorher war er sieben Jahre Jugendtrainer in Weikersheim und Aktiventrainer in Schrozberg, Löffelstelzen und Niederstetten.

Ihm zur Seite steht Phillip Strauß, der gerade den Trainerschein macht und sich hauptsächlich um die zweite Mannschaft kümmert.

„Er ist eine sehr große Hilfe, um die Mannschaft spielerisch und taktisch weiter zu entwickeln“ sagt Wagner.