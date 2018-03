Der Captur fährt gute Resultate ein

Anzeige

Berlin.Ein Clio soll es nicht sein, weil ein SUV im Kleinwagenformat gesucht wird? Kein Problem, es gibt ja den Renault Captur. Das ist die auf SUV-Höhe aufgebockte und mit den typischen Zutaten wie robusten Beplankungen und aufgeblasenen Blechbacken versehene Version des Clio. Und offenbar haben die Ingenieure bei ihm auch die Kinderkrankheiten des ein Jahr früher auf den Markt gebrachten Clio behoben. Denn bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) schneidet der Captur besser ab als sein Teilespender.

Dabei werden SUVs fahrwerktechnisch meist mehr beansprucht als Limousinen oder Kombis. Der Captur weist in dieser Hinsicht mit leicht überdurchschnittlichen Beanstandungen an Achsaufhängung sowie Federn und Dämpfern zwar auch eine Schwachstelle auf. Doch ist diese nicht so ausgeprägt wie bei manch anderen Modellen im Segment. Und: Es ist der einzige Patzer, den sich das 4,12 Meter lange Fahrzeug leistet. Denn ansonsten, so die Angaben im „TÜV Report 2018“, glänzt der hochbeinige Franzose meist. Im grünen Bereich bleiben die Beleuchtung, die Bremsen, die Auspuffanlage und der Ölverlust.

Kaum Fehler

Ein ähnlich positives Bild hinterlässt der Captur auch in der Pannenstatistik des ADAC. Denn Fehlerquellen bietet er auch im Alltagsverkehr kaum. Helfer des Clubs mussten wegen entladener Batterien bei Fahrzeugen der Baujahre 2013 und 2014 ausrücken. Statistisch auffällig waren auch streikende Anlasser bei Autos des Baujahres 2014. Weiteren Pannen beugte der Hersteller mit zwei Rückrufaktionen vor. Die erste betraf im April 2015 über 22 000 in Deutschland zugelassene Fahrzeuge des Bauzeitraums von Modellreihenstart bis November 2014, bei denen möglicherweise Radhausverkleidungen an der Vorderachse ungenau montiert waren. Dadurch konnten die angrenzend verlaufenden Bremsschläuche beschädigt werden – mit Auswirkungen auf das Bremsverhalten.