Der erste Satz ist schon mal eine halbe Seite lang: „Ich wünschte, entweder mein Vater oder meine Mutter, oder fürwahr alle beide, denn von Rechts wegen oblag die Pflicht ihnen beiden zu gleichen Teilen, hätten bedacht, was sie taten, als sie mich zeugten (...)“, lautet der berühmte Anfang des Romans. Und dann geht es noch lange nicht los: „Leben und Ansichten von Tristram Shandy“ beginnt zwar mit der Zeugung des Helden und Ich-Erzählers, beinah jedenfalls, denn die Mutter unterbricht den Vater an einer entscheidenden Stelle, aber geboren wird er erst am Ende des dritten von neun Bänden.

Eine Abschweifung folgt auf die nächste, es wird von Onkel Toby erzählt, der Festungsanlagen nachbaut, und von Tristrams Vater Walter, der alles, selbst den Tod seines ältesten Sohns, philosophisch nimmt und darüber räsoniert. Es gibt im Roman keine Chronologie und keine stringente Handlung, selbst die Kapitel sind durcheinander: das 18. und 19. kommen nach dem 25. Und zwischendurch ist auch schon mal eine Seite geschwärzt, weil es eben dunkel ist.

Ein ausgesprochen langer Satz

Im ersten Band beginnt Onkel Toby einen Satz, den er erst im sechsten beendet, es geht zwischendurch um Nasen und Steckenpferde, Hebammen und Taufen, es gibt Anreden an den Leser und Antworten von ihm – kurz, es ist der chaotischste und witzigste Roman der Literaturgeschichte, gespickt mit drastischen und gar obszönen Stellen. Alle haben ihn geliebt, von Diderot bis Wieland, Nietzsche und Arno Schmidt. In einer wunderschönen dreibändigen Ausgabe ist dieser furiose, fast postmoderne Roman von 1759 jetzt zum 250. Todestag des Autors Lawrence Sterne (1713-1768) neu erschienen, in der grandiosen, gründlich überarbeiteten Übersetzung von Michael Walter. Dazu kommen sein Reiseroman „Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien“ – ein sinnlicher, gefühlvoller, sexuell unterfütterter und stringent erzählter Bericht, der der Epoche der Empfindsamkeit ihren Namen gab – Märchen, kurze Geschichten sowie Gedichte und vor allem viele seiner Briefe.