Der Dalai Lama stellt Unterrichtsfach Glück in Delhi vor

Meditieren, spielen und diskutieren wird Inhalt des neuen Unterrichtsfachs Glück in der indischen Hauptstadtregion Delhi sein. Der Dalai Lama (Bild) stellte den Lehrplan zu der 45-minütigen Unterrichtseinheit vor. Ab Montag werden täglich Vorschulkinder bis Achtklässler an öffentlichen Schulen Glück erforschen und erfahren sowie Stressbewältigung und Achtsamkeit lernen. Mit Bildung könne man Emotionen wie Wut, Hass und Angst bewältigen, twitterte der Dalai Lama. Er besucht am 20. September Heidelberg – das passt, denn dort an der Willy-Hellpach-Schule unterrichten Lehrer auch das Fach Glück.