Der Dreck muss jetzt weg

Anzeige

Der Frühling steht vor der Tür, die Tage werden länger. Damit das Plus an Sonnenlicht auch durch die Fenster kommt, ist hier – und nicht nur hier – Putzen angesagt.

Was alles wichtig für den Frühjahrsputz ist: Was putze ich denn, was ich sonst nicht putze? Warum Freizeit für einen Frühlingsputz opfern, wenn wöchentlich gut gereinigt wird?

Aber es gibt ein paar Stellen, die kommen immer zu kurz – etwa Fenster, Schrankablagen, Lampen, die Speisekammer, Dunstabzugshaube und Kühlschrank. Auch die Haustür könnte wieder Wasser sehen.