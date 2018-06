Der Erste hat schon gepumpt

Anzeige

In Weinheim steht jetzt eine der ersten am Waidsee, gefördert wird das Projekt vom Weststadtverein Pro West Weinheim. Weitere 23 Stationen werden im Laufe des Sommers aufgebaut und stehen den Bürgern dann dauerhaft und kostenfrei zur Verfügung. In Weinheim ist eine weitere am Behördenzentrum des Kreises in der Röntgenstraße geplant.

Eine Karte mit allen Standorten der „Radservice-Stationen“ im Rhein-Neckar-Kreis gibt es im Internet auf www.radkultur-bw.de/rhein-neckar-kreis und auf bit.ly/2Il46h0. red

Info: Standorte im Überblick: https://bit.ly/2Il46h0

© Mannheimer Morgen, Samstag, 09.06.2018