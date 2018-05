Der erste SUV der Briten

Anzeige

Goodwood.Als einer der letzten Luxushersteller hat Rolls-Royce seinen ersten Geländewagen vorgestellt: Cullinan heißt das Fahrzeug, das noch in diesem Jahr in den Handel kommen soll. Preise nannte Rolls-Royce noch nicht. Doch es gilt als sicher, dass der Cullinan deutlich über dem Bentley Bentayga und dem Lamborghini Urus liegt und so zum teuersten SUV auf dem Markt wird. Benannt nach dem größten bislang gefundenen Diamanten, beeindruckt der Wagen schon durch seine schiere Größe: Vom riesigen Kühler bis zum Heck mit der für einen Geländewagen eher ungewöhnlichen Stufe misst er rund fünf Meter und bietet entsprechend viel Platz.

Hinter den gegenläufig angeschlagenen Türen können wahlweise vier oder fünf Sitze montiert werden. Wer die erste Heckklappe in der über 100-jährigen Rolls-Royce-Geschichte elektrisch aufschwingen lässt, blickt in einen Kofferraum von mindestens 555 Litern. Legt man – auch das ist eine Premiere bei den Briten – die Rückbank um, wächst der Stauraum auf 1930 Liter und übertrifft so sogar anerkannte Lademeister wie das T-Modell der Mercedes E-Klasse oder den Volvo V90. Der V12-Motor mit 6,75 Litern Hubraum kommt im SUV auf eine Leistung von 571 PS.