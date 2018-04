Der Frühling ist endlich da

Anzeige

Nach dem langen, kalten Winter hat in dieser Woche endlich der Frühling begonnen. Stellenweise zeigten die Thermometer im Südwesten zum Wochenanfang bis zu 20 Grad Celsius an. Das freute nicht nur die Besucher des Luisenparks, die am Ostermontag die Blumenpracht des Mannheimer Stadtparks genossen und Sonne tankten (Bild). Auch an diesem Wochenende soll es frühlingshaft weitergehen. „Wunderschönes Wetter“ mit bis zu 25 Grad Celsius versprach Meteorologe Clemens Steiner vom Deutschen Wetterdienst in Stuttgart.