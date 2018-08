Der Mercedes für den Umzug

Stuttgart.Sachen gibt’s! Jetzt hat der Erfinder des Unimogs und des Dauerbrenners G-Klasse auch noch einen Pick-up auf den Markt gebracht: die X-Klasse. Pick-up? Genau – das sind die Geländewagen, die wie ein Lkw mit einer Pritsche für den Transport eines erlegten Gnus oder für den Umzug der Kinder ausgestattet sind. Sehr beliebt sind die Modelle in den USA, Asien und dem südlichen Afrika – und die Stuttgarter wollen nun auch den europäischen Markt mit dieser Fahrzeuggattung bereichern.

In den USA sind Pick-ups eher ein Statussymbol, als ein reines Transportfahrzeug. Wer hat auch schon permanent irgendetwas Großes durch die Gegend zu fahren? Und auf die Verwegenen und Freiheitsliebenden zielt nun auch Mercedes. Obwohl – genau genommen – die neue X-Klasse nicht so ganz aus dem Hause Daimler stammt. Zwar weist der markante Stern auf dem wuchtigen Kühlergrill deutlich auf die Familienzugehörigkeit hin – die wahren Brüder heißen aber Renault Alaskan und vor allem Nissan Navara. Mit den beiden teilt sich die X-Klasse nicht nur große Teile der Karosserie, sondern auch den im Testwagen verbauten Vierzylinder-Diesel und 190 PS, die sauber arbeitende Siebenstufen-Automatik und den zuschaltbaren Allradantrieb. Das Topmodell X350 wird übrigens von einem Mercedes-Sechszylinder angetrieben. Gebaut wird der X im Nissan-Werk in Barcelona.

Der 2,3-Liter-Diesel hört sich beim Start an, wie ein Pick-up klingen soll. Laut jault der Vierzylinder auf, als würde er zur Jagd rufen. Haben sich die Drehzahlen wieder gesenkt, mutiert der Diesel zum munteren und perfekt gedämpften Begleiter. Natürlich sind beim Leergewicht von 2,3 Tonnen keine Sportwagen-Sprints zu erwarten – zum Verkehrshindernis wird der X250d dennoch nie. Und er verbraucht dabei im Test rund zehn Liter Diesel.

Mehr als drei Meter Radstand lassen den straff gefederten Pick-up zu einem angenehmen Fahrzeug für Autobahnpassagen werden. Extrem ruhig zieht er seine Bahnen, während der Fahrer – und das überrascht nicht – Kurvenwedeleien eher meiden sollte. Die X-Klasse schiebt in Richtung Leitplanke und neigt sich dabei ehrfürchtig. Ebenso – und das überrascht auch nicht – sind Parkplätze, aus denen die X-Klasse oft einen halben Meter herausragt, oder gar Parkhäuser ein eher düsteres Kapitel. Ein Pick-up braucht eben Auslauf, am besten auf Waldwegen oder als Zugfahrzeug.

Drei Ausstattungsvarianten

Die Mercedes X-Klasse gibt es in drei Ausstattungsvarianten. Pure heißt die Basisversion, die rund 37 000 Euro kostet. Ein robustes Arbeitstier mit unlackierter Frontschürze. Die mittlere Ausstattungslinie Progressive ist besser ausgestattet, edler designt. Das Topmodell nennt Mercedes Power. Die beste Ausstattungslinie hat einen verchromten Unterfahrschutz, Leichtmetallfelgen. Ein richtiger Mercedes – für Umzüge und mehr.

