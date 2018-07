Anzeige

Main-Spessart.Wie in jedem Jahr tourt das Spielmobil der kommunalen Jugendarbeit Main-Spessart während den Sommerferien in den einzelnen Gemeinden des Landkreises.

Heute startet die Ferienaktion unter dem Motto „Der Natur auf der Spur“. Mit dabei sind ein junges Team, die Hüpfburg, die trotz der Hitze aufgebaut werden kann, viele Spielsachen, ein riesiger farbenfroher Fallschirm und viele weitere neue Ideen.

Kreisjugendpflegerin Andrea Schön lädt die Kinder samt ihren Eltern ein, vorbeizukommen. In der ersten Ferienwoche besucht das Spielmobil Rieneck in der dortigen Grundschulturnhalle und Retzstadt in der DJK-Halle. Der Zauberer Metzelli wird jeweils am zweiten Tag um 16 Uhr mit seiner Zaubershow begeistern. Die Veranstaltung beginnt in allen Gemeinden um 14 Uhr. Der Besuch ist an die Erlaubnis der Eltern gebunden. Es bedarf keiner Anmeldung und es entstehen keine Kosten. Die Aufsichtspflicht bleibt bei den Eltern. Ein Angebot ist für den Zeitraum von zwei bzw. drei Stunden angesetzt.