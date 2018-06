Der Nibelungensteig ist mehr als nur ein Wanderweg

Anzeige

Im Jahr 2008 wurde der Nibelungensteig erstmals mit dem Prädikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbandes zertifiziert. Seitdem hat sich der Fernwanderwanderweg in den letzten zehn Jahren zu einem wahren touristischen Leuchtturm für die Wanderregion Odenwald entwickelt.

Zu Beginn verlief der Nibelungensteig von Zwingenberg an der Bergstraße bis Grasellenbach im Odenwald. Bereits zwei Jahre später wurde der Steig von 40 auf 130 Kilometer Länge erweitert. So führt er auch heute noch mit über 4000 Höhenmetern bis Freudenberg am Main über die sanften Hügel des Odenwaldes.

Im Jahr 2018 feiert die Tourismusagentur, ein Fachbereich der Wirtschaftsregion Bergstraße/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB), das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen des Nibelungensteigs. Mit verschiedenen Aktionen und Themenwanderungen wird das Jubiläum über das Jahr hinweg begleitet.