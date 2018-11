Der packende Sound einer Stadt

„Das finde ich jetzt unmöglich“, empörte sich eine ältere Dame, die zusammen mit einer Schar festlich gekleideter Menschen die Treppe der St.-Laurentius-Kirche herunter kam, wo wenige Minuten zuvor der letzte Ton von Brahms Requiem verklungen war und jetzt die treibenden Trommel-Schläge von Captain Bongo zusammen mit dem rhythmischen Klatschen gut gelaunter Menschen den 15. Weinheimer Nightgroove einleiteten. Es war sicher ein starker Kontrast, sich nach einer Trauerkantate vom Groove einer feiernden Stadt mitreißen zu lassen. Doch bedeutet nicht genau das dichte Beieinander von Trauer und Freude das Leben?

Es wurde jedenfalls ordentlich gefeiert in dieser Nacht. Bereits gegen 20.30 Uhr war es zunehmend schwerer, einen Platz in den Kneipen am Marktplatz zu ergattern, geschweige denn, hineinzukommen. Beim „Montmartre“, wo „Gentle Groove Adency“ Rock und Soul unplugged spielten, musste man sich, wie in zahlreichen anderen Marktplatz-Locations, erst einmal ein wenig gedulden oder auf das System vertrauen: „Wenn eine Gruppe rauskommt, darf die nächste rein“. Und war man dann drin, wie im „Platzhirsch“, wo die DJs Lenhardt, Lunde & Marco Lehnhardt House und Techno auflegten, war es fast unmöglich, zu tanzen. Auch für einen Drink musste man ein bisschen Geduld aufbringen.

Doch keiner war auf der Flucht, die Laune war durchweg großartig, und man kam in den Musikpausen auch mal mit Leuten ins Gespräch, wie mit der Gruppe aus Mannheim, die jedes Jahr zum Nightgroove nach Weinheim kommt: „Wir finden es hier immer wieder cool und irgendwie gemütlich.“

Dichtes Gedränge

Dass sich Country-Musik nicht über mangelnde Fans beklagen kann, zeigte das knallvolle „Hamilton“, wo die Gruppe „Man in Black“ Johnny Cash Tribut zollte. Im „Café Florian“, wurde nicht nur an langen Tischen gespeist, sondern auch auf engstem Raum zum Salsa von „Karibik Tropical“ getanzt. Ob im „Diebsloch“, wo von Schlager bis Metal alles möglich war, oder im „Bellini“ an der Ecke, wo zu Italo-Pop getanzt wurde. Man nahm das dichte Gedränge in Kauf, denn es gehört einfach zum Nightgroove.

War es die Kälte oder die Begeisterung über die knackigen Rhythmen von Captain Bongo, die die beiden Trommler an den Feuertonnen zu einem wahren Marathon herausforderte. Denn das für 21 Uhr geplante Einpacken der Trommel-Sticks verlagerte sich auf 22 Uhr.

Wer ein wenig Nostalgie in die Lungen tanken wollte, war in der nikotinfreudigen „Stadtmauer“ bei der „Hüttengaudi“ mit DJ Micha bestens aufgehoben.

In der evangelischen Stadtkirche, wo man auch Bändchen für den Groove kaufen konnte, war das Gedränge nicht ganz so groß. In Blaulicht getaucht mit den fetzigen Funk- und Pop-Songs der Gruppe „The Blues Berries“ war die Stadtkirche nicht wiederzuerkennen.

Überaus freundlich zeigte sich das Sicherheits-Personal an den Eingängen zum Marktplatz und vor den Locations. Auch die Besucher waren einsichtig, wenn in Handtaschen und Rucksäcke geleuchtet wurde.

In der „Panaderia“ in der Fußgängerzone heizten die „Gallier“ mit Rock und Soul ein. Etwas gediegener ging es im Modernen Theater bei Proschka & Friends zu, da war auch mal eine Unterhaltung möglich. In der Hauptstraße im Autozentrum Lind wurde es bei der SWR3-Elch-Party erst ab 24 Uhr richtig voll. Die SWR3-DJs hatten es einfach drauf, wenn es darum ging, die besten Party-Hits aufzulegen.

Schweiß floss in Strömen

Wie bei jedem Nightgroove fand das einzige Open Air-Konzert in der Piano Lounge statt. Hier vertrieb die „2-Plugged“, die sich die härteste Akustik-Coverband Deutschlands nennt, die beißende Kälte.

Gelohnt hat sich in dieser Nacht auf jeden Fall noch ein Abstecher ins – gerade erst mit dem „Applaus“-Preis als bester Musikclub ausgezeichnete – Café Central. Dort tobte der Bär, der Schweiß floss in Strömen, sowohl auf der Tanzfläche als auch bei der „Zweiton-Liga“, die mit ihrem groovenden Mix aus Ska, Reggae und nicht zuletzt mit ihren Balkanbeats bis 2 Uhr die Bude rockte.

In Muddy’s Club standen mit „Running Five“ beliebte Bekannte auf der Bühne. Zuvor hatte die Band in abgespeckter Form die erste Ausstellung in der Geschichte des Weinheimer Kneipenfestivals begleitet. In der Stadtbibliothek präsentiert der Cartoonist und Komikzeichner Hannes Mercker bis zum 7. Dezember seine satirischen Zeichnungen.

Viele Nachtschwärmer hatten sich die Alte Druckerei, in der am längsten gefeiert wurde, als krönenden Abschluss aufgehoben. Dort rockten Pat Fisher & Sonja Josan die Halle bis 3 Uhr morgens, als sich die ausgelassene – laut Veranstalter völlig friedliche – Kneipenparty langsam dem Ende zuneigte. Übrigens: Am 16. November 2019 startet der 16. Weinheimer Nightgroove. rav

