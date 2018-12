Der Plan für den Klassenerhalt ging schon einmal auf

Bensheim.Zweifel kamen bei Heike Ahlgrimm trotz der sieben Niederlage in Folge zum Auftakt der Saison 2017/18 in der Frauenhandball-Bundesliga nicht auf. „Wir haben die Ruhe bewahrt, weil wir einen Plan hatten und wussten, welche Spiele wir gewinnen müssen, um die Liga zu halten“, erinnert sich die Trainerin der HSG Bensheim/Auerbach an die spannende Saison nach dem Aufstieg.

Am Ende ging das Konzept auf, die Flames verteidigten als Neuling ihren Platz in der Beletage des deutschen Frauenhandballs. Ein Erfolg, den Heike Ahlgrimm in ihrem persönlichen Ranking vor die im Jahr zuvor errungene Meisterschaft in der 2. Liga setzt. „Für mich ist der Klassenerhalt wertvoller als der Aufstieg“, sagt die Trainerin auch mit Blick auf die größeren Mittel und Möglichkeiten, die andere Vereinen in der Bundesliga haben.

Der Planerfüllung – nämlich Punkte gegen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf einzufahren – vorausgegangen waren einige Bonuszähler. Ein Unentschieden gegen die SG BBM Bietigheim sowie ein Sieg gegen TuS Metzingen. Hinzu kam das Remis gegen die Neckarsulmer Sportunion. Drei Partien hintereinander punkteten die Flames zum Jahreswechsel ’17/18. Schlüsselmomente? „Ja, dieses Serie hat uns viel Selbstvertrauen gegeben“, meint Ahlgrimm. Die Flames landeten in der Endabrechnung auf dem zwölften Rang.

Schon zwei wichtige Siege

Auch für die laufende Spielzeit 2018/19 existiert ein solcher Plan, der zum Ligaerhalt führen soll. Zwei Duelle, in denen Punkte notwendig waren, wurden bislang gewonnen. Die Flames liegen im Soll. „Wir sind schon weiter als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr“, sagt Ahlgrimm angesichts der bisherigen Bilanz sowie der sportlichen Entwicklung der Mannschaft, die mehrmals kurz davor stand, gegen favorisierte Widersacher Extra-Guthaben auf ihr Punktekonto zu laden. „Die Spiele sind viel enger.“

Trotz dieser Fortschritte müssen die Flames einen steinigen Weg gehen, um erneut das Ticket für die 1. Liga zu erwerben, vermutet die Übungsleiterin. „Das zweite Jahr ist immer schwieriger.“ eh

