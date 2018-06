Der Sommer ist da!

Anzeige

Am vergangenen Donnerstag hat der Sommer auch auf dem Kalender begonnen. Für Meteorologen startete die Jahreszeit bereits mit dem 1. Juni. Gefühlt begann die Saison von Eiscafés, Freibadbesuchen und Grillpartys aber für die meisten Menschen in Deutschland in diesem Jahr schon deutlich früher. Im Mai stieg das Thermometer an vielen Orten bereits auf 30 Grad oder sogar darüber hinaus. Dies könnte bedeuten, „dass der Sommer später eher eine kühlere Phase einschlägt“, sagt Peter Hoffmann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Warten wir es doch einfach ab!