Der Sprinter-König will endlich auch Deutscher Meister werden

Was hat dieser Mann nicht schon alles gewonnen. Alleine fünfmal konnte Marcel Kittel sich bei der Tour de France 2017 als Etappensieger feiern lassen, doch ein Sturz in der 17. Etappe kostete ihm die Möglichkeit im Grünen Trikot des besten Sprinters das Ziel in Paris zu erreichen.

Kein deutscher Radrennfahrer gewann häufiger eine Etappe bei der Großen Rundfahrt von Frankreich, keiner zeigte sich so stark beim Sprint. Natürlich gehört er auch bei der Deutschen Meisterschaft in Einhausen zu den Fahrern die am häufigsten genannt werden, wenn es um den Sieger geht.

Unmittelbar nachdem die Titelkämpfe nach Einhausen vergeben wurden, meldete sich der Ausnahmesprinter bei Organisator Algis Oleknavicius mit den Worten, „endlich mal eine Sprinterstrecke“. Der flache Rundkurs dürfte Marcel Kittel sehr entgegenkommen.