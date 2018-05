Der Steinzeitmensch, der in den Bergen starb

Anzeige

Endlich erfahren wir die ganze Geschichte über die Mumie vom Ötztal, von Wiener Journalisten und gleich auch von der ganzen Welt „Ötzi“ genannt. Dass den Steinzeitmenschen, der nach 5300 Jahren mumifiziert wieder vom Similaun-Gletscher freigegeben wurde, ein tödlicher Pfeil getroffen hatte und womöglich auch noch ein Hieb mit dem Beil, ließ auf wüste Kämpfe schließen, ebenso wie erst später entdeckte Schnitt- und Kratzspuren am ganzen Körper. Durchaus verwunderlich also, dass dieses Urdrama so lange warten musste, bis es endlich mit dem fantastischen Jürgen Vogel in der Hauptrolle verfilmt wurde. Der deutsche Regisseur Felix Randau, der sich selbst als „Flachlandtiroler“ bezeichnet, entführt den Zuschauer mit seinem düsteren Actionfilm „Der Mann aus dem Eis“ (2017, erhältlich auf DVD, Blu-ray Disc und als Video-on-Demand) in eine recht grausame Urzeit.

Einblick ins Familienleben

Randau (Drehbuch und Regie) führt zu Beginn in das Leben einer spätsteinzeitlichen Sippe ein. Die Bilder sind allesamt durch Forschungsergebnisse fundiert. Man war Bauer und Jäger und weit fortgeschritten im Meistern des Alltagslebens. Ötzi selbst, der im Film den schönen Namen Kelab trägt, dürfte auch in Wirklichkeit ein Stammesfürst oder Schamane gewesen sein, bei ihm entdeckte Halluzinogene weisen darauf hin. Am Ende wird er seine Friedfertigkeit mit dem Leben bezahlen müssen.

Man durfte dem gewagten Versuch, die Mumie vom Hauslabjoch zu neuem Leben zu erwecken, mit einiger Skepsis entgegensehen. Jürgen Vogel, der „Mann aus dem Eis“, besteht die Prüfung jedoch aufs Beste, mit Bravour wuchtet er sich durch den Zeitkanal von 5000 Jahren. Auch Kameramann Jakub Bejnarowicz leistet großartige Arbeit und setzt die feindliche Natur eindrucksvoll in Szene.