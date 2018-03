Anzeige

Das Cockpit gibt sich aufgeräumt. Es ist auf der Höhe der Zeit und bestens verarbeitet. Zahlreiche Ablagen nehmen die verschiedensten Utensilien auf. Wer auf Reisen geht, dem steht ein Fach mit einem Volumen von respektablen 352 Litern zur Verfügung. Durch den höhenverstellbaren Boden gibt sich der Gepäckraum sehr variabel. Durch Umlegen der Rückbank erhöht sich das Ladevolumen auf 1155 Liter.

Fünf verschiedene Motoren

Der koreanische Crossover wird wahlweise von drei Benzinern (84, 99 und 120 PS) sowie einem Diesel (110 PS) angetrieben. Der gefahrene 1.0 T-GDI 120 mobilisiert 120 Pferdestärken. Diese ermöglichen den Sprint auf die 100-Kilometer-Marke in 10,3 Sekunden bis auf eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h. Das kleine SUV-Modell gibt sich betont quirlig und leichtfüßig, es lenkt exakt ein, bleibt auch bei höherem Tempo präzise in der Spur. Den durchschnittlichen Verbrauch auf 100 Kilometern gibt das Werk mit 5,0 Litern an. In der Praxis indessen waren es drei Liter mehr, was entschieden zu viel ist. Dafür ist aber der Basispreis in der Höhe von 15 790 Euro ein gutes Angebot. Der Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 Spirit hingegen kostet 21 890 Euro.

