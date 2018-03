Der Traum vom Leben im Luxus

Anzeige

Neues Auto, Urlaub auf Kuba

Gutachter Pleines sah bei der Hauptangeklagten auch keine andere psychische Erkrankung. Daran ändere auch der Umstand nichts, dass sie 2015 wegen einer „depressiven Verstimmung“ in Behandlung war, was wohl eine Reaktion auf Probleme in ihrer damaligen Beziehung gewesen sei. Die Lebensumstände der Angeklagten würden vielmehr nahelegen, dass sie nicht ausschließlich von der Spielsucht getrieben war, sondern sehr wohl Genuss empfinden konnte. So bestellte sie zum Beispiel ein neues Auto, machte Urlaub auf Kuba. Ansonsten führte sie ein unauffälliges Leben und ging ihrem Beruf nach. „Sie stand mit beiden Beinen im Leben“, fasste der Gutachter seinen Eindruck zusammen.

Was ihre Komplizin angeht, kam der Gutachter letztlich zum selben Schluss: Auch bei ihr sei keine verminderte Schuldfähigkeit erkennbar. Ihr Verhalten deute noch nicht einmal auf eine krankhafte Spielsucht hin. Vielmehr habe er den Eindruck gewonnen, dass die ebenfalls 28-jährige Frau zum Vergnügen spielte und dabei jederzeit die Kontrolle behielt. Angesichts ihres geordneten Lebens hatte Pleines auch erhebliche Zweifel an der früheren Einschätzung eines anderen Psychiaters, wonach die Frau wegen eines Wohnungsbrandes, den sie als 13-Jährige versehentlich verursacht hatte, an einer posttraumatischen Belastungsstörung leide. Der Prozess wird am 14. März um 9 Uhr fortgesetzt. pro

© Mannheimer Morgen, Freitag, 02.03.2018