Der Versuch, den Terror zu verstehen

Bevor Åsne Seierstad als 23-Jährige nach Tschetschenien reiste, um den Norwegern daheim Erklärungen für den Krieg zu liefern, versprach sie ihrer Mutter: „Ich mache nichts, was gefährlich ist.“ Doch schon wenig später pfiffen die Kugeln über ihren Kopf hinweg. Der Drang, die Welt und ihre Menschen darin besser zu verstehen, hat die Journalistin und Schriftstellerin in viele gefährliche Situationen gebracht. Als Reporterin für norwegische und schwedische Medien hat sie aus dem Irak, Afghanistan, Serbien und Russland berichtet. Ihre inzwischen sechs Bücher brachten ihr auch international viel Anerkennung.

Couragierte Kriegsreporterin

Für den dokumentarischen Roman „Einer von uns“ über den norwegischen Attentäter Anders Behring Breivik bekommt sie am 14. März den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung verliehen. Bei den beiden Anschlägen am 22. Juli 2011 in Oslo und auf der Insel Utøya waren 77 Menschen ums Leben gekommen.

Heute ist das Leben von Åsne Seierstad weniger gefährlich. Mit ihren beiden Kindern und ihrem Lebensgefährten, dem Jazzmusiker Trygve Seim, lebt sie in einer alten Villa in Oslo. „Ich war damals sehr abenteuerlustig“, erzählt die heute 48-Jährige im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Ich wollte raus, etwas über andere Länder und Gesellschaften lernen.“ Deshalb zog sie noch während des Studiums nach Moskau, um nebenbei als Korrespondentin für das norwegische „Arbeiderbladet“ (heute „Dagsavisen“) zu arbeiten. Als sie den Auftrag bekam, über den Krieg in Tschetschenien zu schreiben, beschloss die 23-Jährige kurzerhand, dorthin zu fliegen. Eine Frau, die sie auf der Straße ansprach, nahm sie mit nach Hause, und dort blieb die junge Norwegerin. Ihre erste Reportage schrieb sie über diese Frauen, die auf die Heimkehr ihrer Männer warteten. Später schildert Seierstad in ihrem Buch „Der Engel von Grosny“ (2009) die Kinder, die auf sich gestellt und völlig verwahrlost in den Ruinen Grosnys um ihre Existenz kämpften.