Der Wert der Erinnerung

Anzeige

US-Präsident Donald Trump möchte eine hohe Mauer zwischen den Amerikanern und den Mexikanern errichten – Disney-Pixar baut dagegen eine Verständigungsbrücke zwischen den beiden Nationen. Mit ihrem respektvollen Animationsfilm „Coco – Lebendiger als das Leben“ bringen die Regisseure Lee Unkrich („Toy Story 3“) und Adrian Molina den Zuschauern eine schützenswerte, mexikanische Tradition nahe: den „Dia de los Muertos“, den „Tag der Toten“, an dem man in Lateinamerika der Verstorbenen gedenkt.

Miguel hat einen Traum

Der zwölfjährige Miguel Rivera hat einen Traum: Er möchte Musiker werden, wie sein berühmtes Vorbild Ernesto de la Cruz. Sein Ur-Urgroßvater verließ einst Frau und Kind, um sich der Musik zu widmen. Seine Frau, die selbst Sängerin war, hat ihm dies nie verziehen. Sie verbannte fortan Musik gänzlich aus ihrem Leben und baute stattdessen ein Schuhmacher-Imperium auf, dass wie der Hass auf Musik weitergegeben wurde.

Dennoch will Miguel am Tag der Toten heimlich bei einem Talentwettbewerb Ernestos Hit „Remember Me“ darbieten. Der Song wurde von Robert Lopez and Kristen Anderson-Lopez komponiert.