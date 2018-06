Deutsche Bäckerei in New York schließt nach 116 Jahren

Anzeige

Schwarzwälder Torte, Bienenstich und Lebkuchen – mitten in New York: Die Nachkommen einer aus Bayern eingewanderten Familie backen seit dem 2. April 1902 für Naschkatzen im Big Apple. Nach 116 Jahren wird die deutsche Bäckerei „Glaser’s Bake Shop“ schließen, am 1. Juli ist es so weit. Co-Besitzer Herbert Glaser (Bild): „Eine kleine Familienbäckerei wie unsere kann sich in Manhattan nicht halten.“ Auf der 86. Straße in dem Viertel, scherzhaft „Sauerkraut Boulevard“ genannt, reihten sich einst deutsche Restaurants aneinander. 1999 musste auch die deutsche Bäckerei „Kramer’s Pastries“ schließen.