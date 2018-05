Deutschland hat zu wenige Psychiater

Anzeige

Die Zahl der Psychiater in Deutschland ist zu niedrig – dieser Ansicht ist Andreas Meyer-Lindenberg, Direktor des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim. Im Interview mit dieser Zeitung sagte er: Das Problem sei insbesondere die Verteilung. Während es in der Stadt meist noch genug gebe, sei auf dem Land „schwierig, einen geeigneten Therapeuten zu finden“. Etwa 40 Prozent der Deutschen leiden laut Meyer-Lindenberg im Laufe des Lebens an einer psychischen Erkrankung. Viel öfter als früher nähmen Betroffene heute ärztliche Betreuung in Anspruch.