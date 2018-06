Anzeige

Im Namen des Bund Deutscher Radfahrer e.V. möchte ich Sie alle recht herzlich hier in Einhausen willkommen heißen. Sei als aktiver „Jedermann“ oder als Zuschauer. Denn das ist neu, Sie können selber auf der Original Strecke der Profis zusammen mit ihren Teamkameraden um den Titel „Deutscher Team Meister Jedermann“ in die Pedale treten.

Das geht nur, weil unser Sport auf einer großen Leidenschaft für den Radsport und dem ehrenamtlichen Engagement Zehntausender in deutschen Vereinen basiert. Der BDR steht seit 1884 mit heute rund 140 000 Mitgliedern als Dachverband für den Erfolg und die große nationale Bedeutung des Radsports.

Deutschland ist eine Radsportnation. Die Fans des Radsports bieten dem Nachwuchs eine Zukunft an. Dafür danken BDR, Veranstalter sowie die Vereine mit ihrem vielfältigen Angebot im Breitensport und in unserer starken Jugend- und Nachwuchsarbeit. In der ganzen faszinierenden Vielfalt des Radsports in Deutschland. Wir leben unsere Philosophie „Radsport gemeinsam erleben!“ Die Straßenradsportler verkörpern das traditionelle aber auch moderne und technische Element des Radsports. Unser wunderschöner Sport ist millionenfach in Deutschland verankert; die Fans sind begeistert und treu. Die Stimmung an der gut einsehbaren Strecke wird den Enthusiasmus und die Begeisterung des unnachahmlichen und fairen Publikums lebhaft wiedergeben.

Besonders hervorzuheben sind natürlich die Ausrichter, die so kurzfristig die Deutsche Meisterschaft übernommen haben mit kräftiger Unterstützung durch die Gemeinde Einhausen und die Sponsoren sowie die unzähligen Helferinnen und Helfer. Letzteren danke ich für ihren ehrenamtlichen und engagierten Einsatz, ohne den solch eine große Veranstaltung nicht auszurichten wäre.

Nun wünsche ich Ihnen allen für die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport gutes Gelingen, allen sportlich Aktiven viel Erfolg und einen unfallfreien Verlauf.

Mit freundlichen Grüßen

Präsident Bund Deutscher Radfahrer e.V. Rudolf Scharping

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.06.2018