Deutschland setzt ein Zeichen

Anzeige

In mehreren deutschen Städten sind Menschen mit der traditionellen jüdischen Kopfbedeckung, der Kippa, auf die Straße gegangen. Mit den Demonstrationen wollten Juden und Nicht- Juden gegen Antisemitismus protestieren und ein Zeichen setzen. „Wir sind überwältigt von dem Zuspruch“, sagte etwa ein Sprecher der Organisatoren in Köln. Auch in Berlin, Erfurt, Potsdam und Magedburg gingen Menschen auf die Straße. Anlass für die Demonstrationen war die judenfeindliche Attacke auf einen 21-jährigen Israeli und seinen Freund vor gut einer Woche in Berlin.