Deutschland wird bei E-Mobilität abgehängt

Anzeige

Auf den Straßen Deutschlands sind 98 000 Elektro-Autos unterwegs – das ist wenig, verglichen mit der deutlich kleineren Niederlande, in der mehr als 127 000 Autos angetrieben von Strom durch die Straßen düsen. In der Bundesrepublik halten viele Bürger trotz einer staatlichen Kaufprämie an dem alten Verbrennungsmotor fest. Marten Steinbuch, Professor an der Universität für Technologie in Eindhoven (Niederlande), schätzt den Markt in Deutschland kritisch ein: „Ich mache mir schon Sorgen um die deutsche Auto-Industrie. Sie verpasst die Chance, Erfahrung auf dem Markt zu sammeln.“