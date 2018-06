DFB-Elf scheitert in der WM-Vorrunde

Anzeige

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist zum ersten Mal in ihrer Geschichte in der Gruppenphase einer Weltmeisterschaft gescheitert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verlor am Mittwoch in Kasan mit 0:2 (0:0) gegen Südkorea. Enttäuschung bei Fans – und den Spielern: „Das ist sportlich die größte Enttäuschung meines Lebens“, sagte Mats Hummels. Torwart und Kapitän Manuel Neuer (im Bild): „Wir haben in keinem Spiel richtig überzeugt, dass wir sagen können, das war die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Das ist bitter und erbärmlich.“