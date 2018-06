Die Aspirin-Tablette im Pferdefutter

Anzeige

„Das Schweigen, das tiefe Verschweigen, besonders wenn es Tote meint, ist letztlich ein Vakuum, das das Leben irgendwann von selbst mit Wahrheit füllt.“ Mit diesem bedeutungsvollen Satz leitete Ralf Rothmann vor drei Jahren seinen in 25 Sprachen übersetzten Roman „Im Frühling sterben“ ein. Nun nimmt er den thematischen Faden wieder auf und begibt sich erneut in die Wirren der letzten Kriegstage. Handlungsschauplatz ist ein Gutshof vor den Toren von Kiel, wo sich immer mehr Flüchtlinge aus den deutschen Ostgebieten einfinden.

Ralf Rothmann, kürzlich 65 geworden, ist selbst in Schleswig-Holstein zur Welt gekommen und arbeitet auch in diesem Roman wieder ein wenig die eigene Familiengeschichte ab. Der im Ruhrgebiet aufgewachsene und heute im ruhigen Berliner Vorort Frohnau lebende Autor hat sich literarisch stets eng an seinem Lebensweg orientiert, sowohl mit seinen düster-realistischen Romanen über Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet („Wäldernacht“, 1994, „Milch und Kohle“, 2000, „Junges Licht“, 2004) als auch in seinen Berlin-Romanen („Flieh, mein Freund“, 1998, „Hitze“, 2003, „Feuer brennt nicht“, 2009).

Wenn auch nur schemenhaft zu erkennen, hat Rothmann in der Figur des Melkers Walter seinen Vater verewigt. Walter war der erste Schwarm für Rothmanns Protagonistin, die zwölfjährige Luisa Norff, die für ihr Alter überdurchschnittlich entwickelt ist und in den letzten Kriegstagen Zuflucht in der Literatur sucht. Gleich dreimal verschlingt sie Margaret Mitchells „Vom Winde verweht“.