Die Baby-Boomer im Rentenalter

Er ist einer von den meisten – von den meisten, die Deutschland mit dem Rollator-Geschwader überrollen. 1964 in Mannheim geboren gehört Franz Kain (Bild) zum geburtenstärksten Jahrgang in Deutschland überhaupt. Darauf ist er stolz und erzählt aus seiner Jugend, als die Leckmuschel um den Mund einen Zuckerrand hinterließ, der dann mit dem „schon gebrauchten verkrumpelten Taschentuch samt Muttis Spucke“ entfernt wurde, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aber Franz Kain blickt auch voraus – was erwartet ihn im Rentenalter? Gibt es überhaupt den Rentner Kain oder heißt es „Rent-a-Kain“ weil ohne ein Zubrot er den Toast ohne Butter darauf knabbern muss. Was kommt auf ihn zu, den Baby-Boom-Bu?

Genau so – „De Baby-Boom-Bu" – lautet auch der Titel seines Programms, mit dem Kain am Donnerstag, 22. November, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol auf Einladung des „KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar" auftritt.

Wo führt das alles hin?

Was ist heutzutage noch Realität oder Fiktion? Vielleicht hat die Fiktion die Realität längst überholt in Zeiten, in denen man mal schnell ein 3-D-Drucker eine neue Hüftgelenk-Prothese ausspucken lässt. Wann ist der Roboter klüger als der Mensch?

Immerhin bestellen Kühlschränke schon eigenständig Eier, weil das Fach leer war. Ohne zu hinterfragen, ob der Besitzer deshalb keine nachgekauft hat, weil der Cholesterinwert ständig zu hoch ist. Wo führt das hin? Auch dieser Frage geht Franz Kain in seinem neuen sechsten Programm nach und nimmt dabei auch diesmal kein Blatt vor den Mund, aus dem der Kurpfälzer Dialekt wie immer nur so heraussprudelt. zg/Bild: Kain

