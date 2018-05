Die breite Vielfalt künstlerischer Kreativität

Anzeige

Bensheim.Die Aussichten könnten nicht besser sein. Wenn am Sonntag in der Bensheimer Innenstadt die Kunstmeile ihre zwölfte Wiederkehr hat, werden die Rahmenbedingungen deutlich besser sein als im vergangenen Jahr.

Denn in diesem Jahr können laut Wetterprognose die Regenschirme zu Hause bleiben, stattdessen ist mit frühsommerlichen Temperaturen zu rechnen. Das freut nicht nur die etwa 50 Kunstschaffenden, die ihre handgemachten Einzelstücke in der oberen Fußgängerzone präsentieren – da macht auch das Bummeln, Schauen und Staunen in der City deutlich mehr Spaß.

Vom Ritterplatz bis zu Marktplatz, Bürgerwehrbrunnen und Wambolter Hof zieht sich der „Laufsteg“ des Kunsthandwerks, der wieder die ganze Bandbreite des künstlerischen und kreativen Schaffens bereithält.