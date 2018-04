Die dunkle Bedrohung durch Maschinen

Anzeige

Thema beschäftigte den „Tatort“

Nun ist Schätzing nicht der Erste, der derzeit die Frage aufwirft, was die künstliche Intelligenz eines Tages mit uns anstellen könnte: Dan Brown hat sich kürzlich in „Origin“ damit befasst, selbst der „Tatort“ hat dem Thema vor nicht allzu langer Zeit mehrmals Beachtung geschenkt.

Schätzing setzt auf den knapp 730 Seiten des „Schmetterlings“ alles daran, dem Leser so sehr den Kopf zu verdrehen, dass er irgendwann glaubt, die Haare auf seinem Rücken zählen zu können. Dabei klingt die Ausgangslage recht simpel: In einer Schlucht im verschlafenen Sierra County hängt eine Frau engelsgleich und eindeutig tot vom Baum. Sheriff Luther Opoku und seine Kollegin Ruth Underwood sind ratlos, warum eine Frau einfach so auf einen Canyon zu gerannt und dort in ihren Tod gestürzt ist. Wie passt da nun die „bedeutendste Forschungsanlage der Vereinigten Staaten“ hinein, ein „im Akkord kackender Goldesel“ der benachbarten Silicon-Valley-Elite, der 100 Meter unter der Erde Informationen frisst und weltweit seinesgleichen sucht? Das fragt sich Opoku nach kurzer Zeit auch – und muss kurzerhand miterleben, wie sein Leben so weit umgekrempelt wird, dass er irgendwann froh über die Erkenntnis ist: „Ich bin wirklich. Ich existiere.“

Tauschen möchte man mit dem zweifelnden, sich gehirngewaschen fühlenden Opoku wahrlich nicht. So sehr die Vorstellung reizt, durch Zeit und Raum und Lebensrealitäten zu schlittern: Für Opoku ist das die Hölle, werden ihm doch komplexeste Fragen an den Schädel geworfen: Was ist Zukunft, wenn sie in der Gegenwart stattfindet? Beziehungsweise sich gerade in der Vergangenheit abgespielt hat? Und wie wirklich ist da noch die Wirklichkeit, wenn Tote auf einmal leben und Lebende einen Blick auf ihre eigene Leiche ertragen müssen?

Für Opoku bleiben zwei Erkenntnisse. Einmal denkt er: „Und überhaupt war vorgestern gestern.“ Und dann, glücklicher, aber noch verwirrter: „Ich habe einer Toten das Leben gerettet.“ Das Abnormale zu akzeptieren, heißt es in dem Roman, schafft noch lange keine Normalität. Das Chaos im Kopf ist perfekt.

Wie schon in seinen vorherigen Werken schafft es Schätzing, seine Leser für ein an sich erst einmal schwer zu greifendes Thema zu begeistern. Er zeigt die immensen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz auf, aber auch ihre immensen Gefahren. Ob sie uns das Paradies bescheren oder uns vernichten werden? „Das wird sich herausstellen“, sagt Schätzing im Interview der Deutschen Presse-Agentur (wir berichteten). Seiner Ansicht nach müssen wir jetzt die Weichen dafür stellen, damit Supermaschinen ein Segen für uns werden – und kein Fluch.

© Mannheimer Morgen, Montag, 30.04.2018