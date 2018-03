Die Familienstory zur #MeToo-Debatte

Anzeige

Unverheiratete Frauen werden Fräulein genannt, Führerschein ist Männersache und das Fernsehen schwarz-weiß: In „Ku’damm 59“ steigt die alte Bundesrepublik wieder aus der Versenkung. Nach dem Erfolg von „Ku’damm 56“ kehrt das ZDF in die Tanzschule „Galant“ auf den Kurfürstendamm zurück.

Wir begegnen ihnen nochmal: der strengen Frau Schöllack, ihrer widerspenstigen Tochter Monika mit den Schwestern Helga und Eva, Rocker Freddy Donath und Professor Fassbender. An diesem Sonntag sowie am Montag und am Mittwoch, jeweils um 20.15 Uhr, blickt das Zweite wieder in pastellfarbenen Bildern auf das alte West-Berlin.

Monika Schöllack (Sonja Gerhardt) bringt eine Tochter zur Welt, nachdem sie vom Fabrikantensohn Joachim Frank (Sabin Tambrea) vergewaltigt wurde. Weil sie ein „Schandfleck“ für die Familie sei, hat ihr Mutter Caterina (Claudia Michelsen) Hausverbot erteilt. Mit Tochter Eva (Emilia Schüle) heckt sie den Plan aus, der ledigen Monika das Sorgerecht für das Kind zu entziehen. Als Ersatzmutter will Eva eine glückliche Ehe mit ihrem verkappt schwulen Ehemann Wolfgang (August Wittgenstein) vortäuschen.