Die Festspiele von Cantz

Für Guido Cantz geht’s aktuell hoch hinaus. © SWR/Philipp Pröttel

Dauergrinser mit Dauerpräsenz: Der beliebte Moderator und Comedian Guido Cantz (47) kann sich aktuell vor TV-Jobs kaum retten. Am Freitag, 24. August, 21 Uhr, präsentiert er im WDR-Dritten ein neues sechsteiliges Format: „Für immer Kult – Die Comedy-Spielshow“. Nur einen Tag später, am Samstag, 25. August, moderiert er um 20.15 Uhr eine Spezialausgabe des Show-Dauerbrenners „Verstehen Sie Spaß?“ im Ersten - und steigt dafür sogar bis auf die Zugspitze! Gleich montags, am 27. August, 22.45 Uhr, reaktiviert Guido Cantz dann einen echten TV-Klassiker: „Die Montagsmaler“ läuft im SWR-Fernsehen. Und damit noch nicht genug der „Festspiele von Cantz“: Ab Dienstag, 28. August, geht er mit seinem Programm „Blondiläum“ auf große Bühnentour. Viel zu tun für den platinblonden Entertainer!

Dass Cantz immer noch vor Ideen sprüht, zeichnet ihn aus: „Wenn man mir die freie Wahl lässt, würde ich sehr gerne mal eine wochenaktuelle Sendung machen. Eine, in der man am Ende der Woche das Geschehene Revue passieren lässt und einordnet“, so Cantz gegenüber der Agentur teleschau. Trotz vollen Terminkalenders stets der freundliche Spaßvogel zu sein, ist sicherlich nicht einfach – doch der Guido, der Cantz mit Sicherheit! tsch

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018