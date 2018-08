Die Geister um Lincolns toten Sohn

Willie, der Sohn von US-Präsident Abraham Lincoln, starb 1862. © Public Domain

George Saunders wurde am 2. Dezember 1958 in Amarillo (Texas) geboren. Nach seinem Studium (Ingenieurswesen, Geophysik) arbeitete er für eine Ölfirma auf Sumatra. 1998 erwarb er einen Master-Abschluss in Kreativem Schreiben und avancierte zu einem der am höchsten eingeschätzten Kurzgeschichtenautoren seiner Generation.

George Saunders: „Lincoln im Bardo“. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Frank Heibert. Luchterhand. 448 Seiten, 25 Euro.